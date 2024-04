Amazonas x Flamengo: CBF divulga datas e horários de jogos da Copa do Brasil

A CBF divulgou o detalhamento da tabela dos jogos da terceira fase da Copa Betano do Brasil 2024. A bola rola entre os dias 30 deste mês e 23 de maio. O Flamengo é adversário do Amazonas FC e o primeiro jogo entre os times será dia 1º de maio no Maracanã. Já o jogo de volta é na Arena da Amazônia no dia 22 de maio.

A primeira partida da Copa do Brasil será na terça (30) entre Bahia e Criciúma, na Arena Fonte Nova, em Salvador. A partir desta etapa, será adotado o formato de jogos de ida e volta. Em caso de empate no placar agregado, a vaga ficará com a equipe vencedora da disputa por pênaltis.

Os mandantes das partidas de volta são: Criciúma, Vitória, Vasco, Ceará, Grêmio, Juventude, Fluminense, Amazonas, Cuiabá, Atlético-GO, São Paulo, Botafogo-SP, Red Bull Bragantino, Athletico-PR, Corinthians, Sport.

Fonte: D24am.