Amazonas registra mais de 2 mil casos de Febre do Oropouche

Amazonas registrou mais de 2 mil casos de Febre do Oropouche no período de 1° de janeiro até a quinta-feira (14). A informação foi divulgada pela Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP) no novo informe Epidemiológico das Arboviroses.

No dia 1° de março, o governo do Estado reconheceu o surto da doença. A situação de surto foi reconhecido com base nas orientações fornecidas pelo “Guia para Investigações de Surtos ou Epidemias”, do Ministério da Saúde.

A identificação dos casos confirmados de Febre do Oropouche ocorre a partir de investigação dos descartados de dengue.

A confirmação é feita por critério laboratorial ou clínico-epidemiológicos.

Os dados constam no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan) e no Gerenciador de Ambiente Laboratorial (GAL).

O órgão recomenda que ao adentrar em locais de mata e beira de rios, a população deve fazer uso de repelentes e roupas compridas, além de usar cortina e mosquiteiros em áreas rural e silvestre.

Fonte: G1 Amazonas