Amazonas realiza ‘Dia S’ de combate ao sarampo nesta quinta-feira (14)

O “Dia S” da Campanha Nacional de Mobilização contra o Sarampo tem programação educativa, nesta quinta-feira (14), no Amazonas. Todas as 62 secretarias municipais de saúde vão se mobilizar para fazer a busca ativa de pessoas com suspeita da doença.

A diretora-presidente da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas- Dra. Rosemary Costa (FVS-RCP), Tatyana Amorim, salienta que o Brasil está em processo de sair do status de um país endêmico.

“A busca ativa contra a doença é um dos critérios para a recertificação do país livre de sarampo, onde o país realiza ações para identificar novos casos de forma ativa para a melhoria da vigilância epidemiológica em áreas silenciosas e de alto risco”, explicou.

Ainda de acordo com a fundação, além de fazer a busca ativa de pessoas com suspeita da doença, os serviços de saúde irão registrar a ausência de circulação do vírus, para intensificar a estratégia nacional de eliminação da doença no país.

A vacina tríplice viral, que além do sarampo, também protege contra a caxumba e rubéola, está disponível em todas as salas de vacinação do país.

