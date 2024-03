Amazonas firma parceria com Peru para combater doenças infeccionas na região de fronteira

A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM) iniciou uma parceria com instituições peruanas para intensificar o diagnóstico de doenças infecciosas na área de fronteira. A parceria foi firmada junto à Universidad Nacional de La Amazonía Peruana (Unap) e a Gerência Regional de Saúde do país vizinho.

Segundo o órgão, o fluxo contínuo de pessoas na região apresenta desafios específicos para a vigilância em saúde, incluindo o controle de doenças transmissíveis e a resposta eficaz a emergências de saúde pública em tempo oportuno. A parceria vai ajudar no desenvolvimento de pesquisas científicas de interesse de saúde pública na região transfronteiriça.

Entre quinta-feira (14) e esta sexta-feira (15), uma equipe da FVS cumpriu agenda na Unap para uma visita técnica e firmou as intenções para a ação colaborativa em saúde pública, visando aprimorar a caracterização epidemiológicas das doenças infecciosas na região, segundo destaca a diretora-presidente da Fundação, Tatyana Amorim.

Durante a oportunidade de agenda na tríplice fronteira, a equipe da FVS realizou uma visita técnica ao Laboratório de Fronteira (Lafron) em Tabatinga, na segunda-feira (11), com o objetivo de atualizar o levantamento de necessidades e fortalecer a vigilância laboratorial brasileira na fronteira na região do Alto Solimões por meio da identificação de melhorias e estratégias para aprimoramento da atuação do laboratório.

Fonte: G1 Amazonas