AM registra alta de mais de 100% do número de casos de Covid na segunda semana de janeiro

O Amazonas teve um aumento de 100,92% em casos de Covid-19 na última semana – de 7 a 13 de janeiro de 2024, com um total de 438 novos registros. Esse percentual foi registrado em comparação com semana anterior – de 31 de dezembro de 2023 e 6 de janeiro de 2024 –, quando 218 casos foram contabilizados.

Os dados constam no boletim semanal de monitoramento da doença no estado feito pela Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP).

Na última semana foram diagnosticados 220 novos casos de Covid-19 no estado. Um salto de 630% em comparação com a última semana de dezembro, quando foram registrados apenas 60 casos da doença, conforme a FVS-RCP.

Apesar da alta no número de casos, o Amazonas não registrou mortes de Covid-19 nos últimos sete dias. No total, desde que os dados passaram a ser monitorados, o estado soma 639.341 casos e 14.485 registros de mortes pela doença.

