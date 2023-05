Vereadores irão realizar Bingão do dia das Mães nas comunidades Belém do Solimões, Umariaçu I e Umariaçu II.

O tradicional Bingão do dia das Mães será realizado essa semana tanto na sede (sábado dia 13 de maio), como nas comunidades do Umariaçu I e II. Este ano, a novidade será a realização do evento na comunidade de Belém do Solimões.



“Mais uma forma de promover este momento especial para homenagear as mães do nosso município como um todo” afirmou o presidente da câmara municipal, vereador Paulo bardales.



Na comunidade Umariaçu II, o Bingão será realizado nesta quinta-feira (11), às 17h, na quadra da escola Almirante Tamandaré e no Umariaçu I, será na casa de reunião da comunidade, também às 17h.



Em Belém do Solimões o Bingão será realizado sexta-feira (12), às 17h.

Os locais para entrega dos bingos gratuitos: Câmara Municipal de Tabatinga e segundo piso do restaurante O Melhor do Brasil.

Quanto ao Bingão do dia 11 e 12, as cartelas estão sendo entregues nas próprias comunidades.

O Bingão será realizado pelos vereadores: Paulo Bardales, Marcela Tenório, Gildásio Araújo, Cladiney, Valcir Cariri e Magalhães.

Fonte: Ascom / vereador Paulo Bardales