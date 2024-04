Zezo Potiguar será atração nacional da festa em comemoração ao Dia das Mães

A Prefeitura Municipal de Tabatinga, em homenagem ao Dia das Mães estará realizando no dia 12 de maio, uma linda festa em para todas as mães tabatinguenses.

O evento contará com o super BINGÃO DO DIA DAS MÃES com Cartela gratuita, várias premiações e atrações musicais para animar a festa!

A programação especial também inclui entrega de brindes, apresentações de artistas locais e um grande show com a atração nacional, o cantor Zezo Potiguar.

Então não perca, será no domingo, 12 de maio a partir das 15:00h, no Centro Cultural do município.

por: Portal Tabatinga