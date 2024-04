Chegou o grande dia: quem será eleita a Senhorita Interbairros de Leticia?

Em comemoração ao aniversário 157 da cidade de Letícia, vai ser realizado o tradicional concurso Senhorita Interbairros. A vencedora do certame de beleza, terá a oportunidade de representar a Colômbia no Festival da Confraternidade Amazônica de 2024, evento que acontece do dia 15 a 20 de julho em Letícia.

O Concurso Interbairros finaliza a programação de aniversário de Letícia e vai ser realizado na Concha Acústica da cidade localizado no centro em frente ao Hotel Anaconda.

Participarão do certame 13 belas jovens que estarão representando seus bairros em busca da tão sonhada coroa.

Conheça as candidatas que se apresentarão ao grande público na tarde desta quinta-feira (25).

E aí para quem vai a sua torcida?

Por: Silvana Castelo Branco/Portal Tabatinga

Imagens: Pagina Oficial da prefeitura de Letícia