Vem aí a segunda edição da senhorita Benjamin Constant

Aconteceu na sexta feira dia 24 de novembro no município de Benjamin Constant, a classificatória para o concurso Senhorita Benjamin Constant.

Essa é a segunda edição do concurso que é realizado pela prefeitura municipal, coordenado por Jheime Franco.

15 belas jovens participaram da etapa de classificação, apenas 10 continuam na disputa em busca da coroa. O evento será realizado no dia 29 de janeiro, dia do aniversário do município, que contará também com a atração nacional, o cantor Pablo, artista muito querido na região.

As candidatas terão 2 meses de preparação para que todas estejam preparadas e aptas para se apresentarem no certame para o grande público.

A coordenadora do concurso, Jheime Franco, explica que as candidatas não terão custo algum, durante esse período, elas terão todo apoio necessário da gestão, desde preparador físico, Professor de passarela, professor de dança, professor de dicção e oratória, nutricionista para cuidar da alimentação de todas, e para a grande noite elas também vão ganhar o salto, o vestido de gala, traje típico e de banho.

Esse é um projeto da primeira dama do município, Jhonah Chapiama Franco juntamente com o prefeito David Bermeguy e equipe que não medem esforços para apoiar e incentivar os eventos culturais do município.

Parabéns a todos os envolvidos e boa sorte as dez belas jovens Benjaminenses.