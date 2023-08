UEA realizará os Jogos Universitários do Alto Solimões

Dará início neste sábado, 05 de agosto as 17:30h, no CETI, a VII edição dos Jogos Universitários Intercursos do CESTB/ UEA. A cerimônia de abertura contará com o desfile das delegações que participarão dos jogos, apresentações de danças, o desfile das musas e musos dos cursos, seguido dos jogos da noite.

O evento esportivo conta com várias modalidades esportivas que prometem movimentar as competições do corpo acadêmico, entre elas: natação, salto em altura, dominó , xadrez, cabo de guerra, futevôlei, vôlei de praia, queimada, basquete, futsal, entre outros. As competições irão acontecer durante o dia na Praça da Juventude e a noite no CETI durante 3 fins de semana seguidos.

Prestigiem esse grande evento esportivo do município.

Por Portal Tabatinga