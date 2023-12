Tabatinga será embalada por muito forró com show da banda Forró Ideal neste sexta, 08

A banda Forró Ideal volta a Tabatinga no show que fará no dia 08 de dezembro no espaço HM Hall receberá o vocalista Ricardinho Cedraz que promete embalar o público com muito forró e piseiro.

Quando o Forró Ideal iniciou, a proposta era tocar somente os clássicos do Pé de Serra. De lá pra cá, a banda passou a diversificar seu repertório.

Famosa pelas composições autorais, a banda promete um show com repertório atualizado, seguindo as tendências do momento.

Nos intervalos, o DJ Jardel Oliveira assume o comando da pista de dança. Antecipe-se e não perca esse show incrível! Será no HM Hall (espaço Voyager).

PISTA PROMOCIONAL: R$ 30,00

VIP INDIVIDUAL: R$ 70,00

MESA VIP: R$ 300,00

MESA EXTRA VIP: R$ 400,00

INFORMAÇÕES E RESERVAS:

97 99163-5300 / 97 99151-8777 / 97 98433-9222

Realização: Jardel Oliveira