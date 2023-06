Sucesso total a II Corrida Internacional da Infantaria

O Comando de Fronteira Solimões/ 8° Batalhão de Infantaria de Selva (Cmdo Fron Sol/8° BIS) realizou a prova da II Corrida Internacional da Infantaria.

04 de junho, as comunidades da Tríplice Fronteira, do Brasil, Colômbia e Perú, se reuniram na manhã deste domingo no Pátio de Formatura do Cmdo Fron Sol/8° BIS, para participarem da prova da II Corrida Internacional da Infantaria, promovida pelo Batalhão Forte São Francisco Xavier de Tabatinga, fechando as celebrações do Dia da Infantaria na Guarnição de Tabatinga.

Prestigiaram o evento diversas autoridades Civis e Militares, do Brasil, da Colômbia e do Peru, além dos mais de 450 atletas inscritos, que participaram da prova de 10 Km, atravessando a linha de fronteira entre Brasil e Colômbia, percorrendo cerca de 3km em território colombiano, na cidade de Letícia.

Ainda houve uma caminhada de 3Km para os atletas que estão iniciando sua preparação física.

A prova contou com a colaboração dos Patrocinadores: Sorveteria Açaí Amazonas, Poupex. Apoiadores: Cônsul Juan Carlos Carrillo, Magazine do Povo, Peregrino Variedades, Ponto do Jeans, Rei do Jeans, Distribuidora de calçados

Amazonas, Sebrae, Scandalo’s Dance, Toca do Pet, Unip,

Eletrosimples, Sthil, O Boticario, Osias Materiais de Construção, Academia Spartacus, Casa Bella, Honda, Alfaiataria W.Berg e Spartan, e das Instituições brasileiras e colombianas que apoiaram da organização: Prefeitura de Tabatinga, Prefeitura de Leticia, Polícia Militar do Amazonas, Policía Nacional Colombiana, Exército Colombiano, Armada Colombiana, Fuerza aérea colombiana, Guarda Municipal de Tabatinga e Instituto Municipal de Trânsito de Tabatinga.

O evento foi um grande sucesso, reunindo atletas de todas a idades, vindos de diversas regiões com Benjamim Constant, Atalaia do Norte, Manaus, Letícia-Co, Santa Rosa-Pe. Uma grande festa que proporcionou o congraçamento dos militares e civis da Tríplice Fronteira, através da pratica desportiva.

Fonte e fotos: @cmdofronsolimoes8bis