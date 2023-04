MC Mari e Wanderley Andrade serão as atrações na festa de 30 anos da sua Scandalo’s Dance

No dia 20 de maio a boate número 1 irá comemorar seu aniversário de 30 anos de sucesso na tríplice fronteira. Já estão confirmadas as atrações MC Mari e o cantor Wanderley Andrade, os dois prometem fazer um show inesquecível para comemorar esta data tão especial, afinal, não é qualquer boate no Brasil que hoje tem o privilégio de comemorar 30 anos de existência!

Não fique de fora desta festa!

• 1º lote PISTA: R$50,00 (esgotando!!!)

• BARRIL FRONT STAGE 04 pessoas: R$400,00

• VIP INDIVIDUAL: R$100,00

• SUPER VIP EXCLUSIVIDADE TOTAL 10 pessoas: R$1.200,00

• PL SUPER VIP: R$1.200,00 10 pessoas

Vendas na sua Scandalo’s Dance!

WhatsApp: 97 99151-8777 / 97 98416-0066

30 anos de sucesso – Inaugurada em maio de 1993 pelo empresário Marcos Pinheiro, a boate passou por muitas transformações ao longo dos anos, tanto em estrutura como em seus serviços que hoje conta com restaurante de primeira qualidade, que oferece todos os dias um cardápio variado no almoço e jantar. Aos fins de semana, a boate Scandalos Dance promove festas temáticas e também uma programação com atrações variadas que atrai o público de toda a tríplice fronteira, tudo isso em um ambiente moderno com alto padrão internacional.

A Scandalos Gastro Dance fica localizada na Avenida da Amizade, Tabatinga-Am.