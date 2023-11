Hoje dia 22 de novembro as 18h no Centro cultural de tabatinga acontece o evento, celebrar sem fronteiras, coma participação do cantor gospel Regis Danese.

Para participar, você precisa levar um quilo de alimento não perecível.

O evento tem o apoio do governo do estado, prefeitura de Tabatinga, polícia militar, entre outros.

Venha fazer parte dessa celebração de amor, fé e ajudar aqueles que mais precisam.