Conheça a nova loja Totto-Amazonas em Leticia

Para você que ama as lindas mochilas, malas, bolsas, vestuário, estojos e muito mais da marca colombiana Totto, visite a nova loja, que foi inaugurada sábado dia 18 de novembro em Leticia. O novo espaço está localizado na carreara 10, centro de Leticia, (em frente ao supermercado La Ceiba).

Para quem ainda não conhece essa maravilhosa marca, aproveite a oportunidade para conhecer todos os produtos que a Totto oferece, sempre com a garantia de um produto exclusivo, único e com a melhor durabilidade do mercado.

Siga as redes sociais da Totto Amazonas: @totto.amazonas