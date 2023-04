Centro Médico São Lucas inaugura novo espaço com mais especialidades médicas

Com 378 dias de funcionamento, mais de 2.000 clientes, 853 exames, índice de satisfação de 92%, 19 profissionais envolvidos, o Centro Médico São Lucas, chegou a Tabatinga com a missão de promover e melhorar a qualidade de vida da população do Alto Solimões, por isso, conta com o maior time de especialista, exames e diagnóstico reunido em um único lugar, com atendimento humanizado e diferenciado.

Com o aumento da demanda após um ano de serviços prestados, o Centro Médico São Lucas inaugurou no dia 17 de março, uma nova área no seu 2º andar, adequado ao padrão hospitalar para atender melhor seus clientes, assim como as demandas da população. Uma das novidades que já está disponível é o serviço de Telemedicina para o fornecimento de consultas com especialidades que antes não era possível encontrar na região como psiquiatria, endocrinologia, reumatologia, pneumologia, entre outras. A expansão do Centro Médico São Lucas se deu também, por conta dos novos especialistas que se juntaram ao time de excelentes profissionais do Centro como cardiologista, ginecologista, entre outros. Com a expansão, o centro médico agora conta com uma moderna área equipada para exames de maior complexidade e procedimentos cirúrgicos de menor porte e uma área de recuperação pósanestésica.

“A criação do Centro Médico surgiu da percepção da necessidade de uma saúde diferenciada, onde pudesse dar o máximo de qualidade a um preço justo e com maior número de especialistas possíveis para que houvesse uma resolução local sem a necessidade dos nossos usuários se deslocarem para a capital. Para isso investimos muito em tecnologia, em treinamento dos nossos funcionários e colaboradores, formação de parcerias para que sejamos um centro completo, onde o paciente possa entrar e resolver a maior parte dos seus problemas de saúde em um só local sem ele ter que se deslocar e sem ter que gastar a mais por isso, sempre com a garantia de uma qualidade superior e um atendimento mais humanizado dos nossos pacientes” falou o médico e proprietário do centro Médico Dr. Carlos Barros.

A cerimônia de inauguração do novo espaço no 2º andar contou com a presença de amigos, parceiros e profissionais de saúde que trabalham no Centro Médico.



“Nossa maior motivação para criar o Centro Médico São Lucas, além da percepção da necessidade é que verdadeiramente nós gostamos da cidade, então percebemos que era necessário que alguém fizesse algo diferente para poder fornecer aquilo que nossos pacientes merecem. Com esse ideal de qualidade extrema em atendimento e tecnologia que nasceu o Centro Médico São Lucas” Dr Carlos Barros.

Especialidades:

• Gastroenterologia, Dermatologia, Clínica Médica, Ultrassonografia, Cirurgia geral, Medicina Estética, Endoscopia digestiva, Pediatria, Coloproctologia, Dermatologia, Anestesiologia, Ginecologia, Infectologia, Clínica da Dor, Obesidade e performance, Ortopedia, Nutrição, Psicologia, Enfermagem, Exames laboratoriais, Histopatológico, Cirurgias ambulatoriais.



Sobre o novo serviço de Telemedicina:

A Telemedicina irá funcionar em duas modalidades:

1. A tele consulta onde o paciente realizará a consulta com o especialista, por meio de vídeo.

2. A teleinterconsulta que é a consulta realizada entre o paciente, um médico presencial que dará todo o suporte necessário ao outro médico por meio virtual.

O objetivo é viabilizar tudo o que for possível pela telemedicina e atender as demandas da população.

A telemedicina contará com especialistas em:

Psiquiatria, Neurologia, Pneumologia, Reumatologia, Endocrinologia, Nutrição esportiva, Medicina esportiva, Otorrinolaringologista.

ATENDIMENTO:

Segunda a sexta: 08:00 às 20:00h

Sábados e feriados: 07:00 às 13:00h

Endereço: Rua Coronel Berg, 148, Bairro Nova Esperança (próximo a UPA).

Agende uma consulta:

97 98444-1208 / 97 98111-4217

Centro médico São Lucas, investimento tecnológico, tratamentos individualizados e humanizado, compromisso com resultados!

TABATINGA-AMAZONAS