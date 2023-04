Catalina Cabrera Jimenez representará o Amazonas no Miss Gran Colômbia.

Catalina Cabrera Jimenez, 23 anos, nascida na cidade de Letícia-Co, estará representando o Amazonas no Miss Grand Colômbia que acontecerá no mês de junho em Bogotá.

São mais de 19 candidatas oficiais da edição de 2023. A vencedora irá disputar o Miss Gran Internacional em outubro deste ano no Vietnã.

Ela e outras candidatas são as representantes legais na Colômbia, do Miss Grand International, considerado um dos certames de beleza mais importantes do mundo. De origem Tailandês, com 11 anos de trajetória, foi fundado no ano de 2013 pelo empresário e apresentador, Nawat Itsaragrisil. Dentro de seus propósitos está o de levar uma mensagem de paz, amor e a conscientização do mal que fazem as guerras.

Na Colômbia será feito pela segunda vez a eleição da rainha que representará o país no mês de outubro no Vietnã. O concurso será realizado em Bogotá no mês de junho, sendo a apresentação final no dia 18/06, transmitida a nível nacional pelo Canal 1, tendo assim a oportunidade de chegar a cada canto da Colômbia.

A modelo Catalina hoje vive na cidade de Bogotá e é muito conhecida aqui na tríplice fronteira onde conquistou muitos amigos e admiradores tanto em Tabatinga no Brasil, quanto em Letícia na Colômbia.



O Portal Tabatinga irá acompanhar toda a cobertura do concurso até o dia da grande final. Vamos torcer para que Catalina faça uma belíssima apresentação e traga a coroa para o Amazonas!

Siga no Instagram: @catalinafashion.cabji

Fonte: Assessoria/Divulgação