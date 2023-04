Bady’s Burguer comemora 02 de sucesso em Tabatinga

Na noite desta quarta-feira, 19/04, os proprietários Bady e sua esposa Jeovana Pacífico, receberam clientes e amigos no Bady’s Burguer para comemorar 02 anos de funcionamento da hamburgueria em Tabatinga.

Ao som de Charlinho e Bob na voz e violão tocando o melhor da MPB, rock, pagode e sertanejo, os clientes desfrutaram de uma noite super agradável. Com um

cardápio personalizado, excelente atendimento e criações próprias no menu, o Bady’s Burguer conquistou o público da tríplice fronteira.

O evento finalizou com todos os colaboradores e clientes cantando os parabéns e com um emocionante discurso, onde Bady agradeceu a presença de todos e falou um pouco sobre a trajetória do empreendimento que começou atendendo apenas no delivery, passando pelo atendimento ao público em sua residência e graças ao grande sucesso, em julho de 2022, Bady e sua esposa tiveram o desafio de levar o Bady’s Burguer para um local maior na Avenida da Amizade onde permanecem até hoje!!

Parabéns Badys Burguer pelos seus 02 primeiros anos de existência em Tabatinga!

Avenida da Amizade, Del Passeio Shopping.

Siga: @badysburguer no Instagram

Matéria: Portal Tabatinga