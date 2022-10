Supermercado Hiper Kosto premiará a melhor fantasia infantil

“Trick trick Halloween, quero doces para mim”. Com essa frase, muitas crianças irão se divertir passeando pelo centro de Letícia-Co atrás de doces e guloseimas que serão distribuídos pelo comércio local para comemorar a data.

Como tradição nesta época do ano, a cidade ficará tomada nesta segunda-feira, 31/10/22, por crianças, jovens e família em geral que colocam sua melhor fantasia para celebrar o Halloween.

O supermercado Hiper Kosto como em todos os anos, comemora a data fantasiando seus colaboradores com personagens e super heróis onde atendem a clientela caracterizados, posando para fotos e distribuindo doces.

Este ano, o supermercado vem com uma super novidade! Hiper Halloween irá premiar a melhor fantasia infantil! Para participar é muito fácil, basta comparecer ao supermercado Hiper Kosto do centro, no dia 31 de outubro a partir das 16h e fazer uma apresentação da fantasia perante o público presente! Boa sorte!