Precisando cuidar do corpo e da saúde? Venha para a melhor academia da fronteira, Amazon Fitness!

Para grande parte dos brasileiros e colombianos sedentários, adaptar exercícios aos próprios horários é um fator decisivo para ter uma vida mais saudável.

Por isso a academia Amazon Fitness em Letícia, oferece horários flexíveis de 06am a 9pm, em horário contínuo, de segunda a sábado, para que você possa realizar seu treino com tranquilidade.

Com mais de 08 anos de sucesso, a academia possui ótimos e modernos aparelhos. Em um ambiente amplo e com total conforto para você realizar seus treinos de aeróbica e musculação.

A Academia também conta com uma equipe de profissionais especializados e capacitados a atender todos os tipos de público. Destaque para as aulas em grupo como Spinning, Funcional, Boxe e Rumba que brindam um surpreendente bem estar e ganho de resistência.

Na Academia Amazon Fitness, você terá resultados surpreendentes, seja para emagrecer com saúde através dos exercícios aeróbicos, ou no ganho de massa muscular com a ajuda de profissionais, estrutura e equipamentos que irão auxiliar na sua rotina saudável.

Ambiente alto astral, variedade de atividades e horários, e técnicas personalizadas para proporcionar aos alunos saúde, força e qualidade de vida.

Localizada na Avenida Vasquez Cobos, Letícia (Estrada do aeroporto)

Siga no Instagram: @gamazonfitness