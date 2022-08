‘Independente de número de eleitores, meu compromisso é com todo Estado’, ressalta Saullo Vianna em visita ao Baixo e Médio Amazonas

Em visita ao Baixo e Médio Amazonas, nesta terça-feira (30), o deputado Saullo Vianna (UB) reforçou o compromisso com os moradores dos municípios de Urucurituba, Boa Vista do Ramos e Maués. O candidato a deputado federal falou sobre os objetivos e sonhos que tem trabalhado para poder representar o Amazonas em Brasília e continuar trazendo benefícios, principalmente, para os municípios do interior do Estado.

“Desde 2019, venho representando o povo do Amazonas na Assembleia Legislativa e, principalmente, representando o povo do interior, que por muitos anos é esquecido, é abandonado e não tem as mesmas oportunidades das pessoas que moram em Manaus, como a oferta de saúde de qualidade, de educação bem estrutura e, principalmente, de trabalho, emprego e renda. Conheço as dificuldades das pessoas que moram no interior. E já faz parte da minha rotina estar em cada município para conversar e assumir compromisso com o povo”, ressaltou.

Saullo pontuou que sua presença nos municípios é para mostrar que o povo do interior tem um deputado que trabalha por eles, que luta pelo desenvolvimento do Amazonas.

“E também para demonstrar que, independente do tamanho, da distância e de quantos votos tenha o município, eu faço questão de sempre estar presente, seja o dia ou a hora que for, para colocar nossos objetivos, o sonho que estamos trabalhando de representar o Amazonas em Brasília. Não me importo de estar em locais com poucas ou muitas pessoas, pois o meu compromisso é o mesmo, independente do número de eleitores, meu compromisso é com o Amazonas”, completou.