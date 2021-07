Reinauguração do Auto Posto Tabatinga traz inovação aos seus clientes

Aconteceu na noite desta sexta-feira, 02/07, a reinauguração do Auto Posto Tabatinga.

Com uma estrutura mais moderna, novos serviços e produtos, o posto de combustível conta agora com várias lojas de conveniências, onde podemos destacar a empresa Nexso Bank, o primeiro banco digital do norte e nordeste do país.

De acordo com a proprietária Aldenízia Gurgel, este ano o Auto Posto Tabatinga, completa 14 anos de existência, sendo pioneiro no desenvolvimento e progresso do município, oferecendo seu serviço a órgãos federais, estaduais, municipais e população em geral que procura qualidade, bom preço e excelente atendimento.













“Está reinauguração eu dedico ao meu esposo Edilson Gurgel que foi o idealizador deste projeto há anos atrás. Era um sonho dele abrir este posto e ele conseguiu. Sua partida repentina ainda dói em todos nós mas tenho certeza que ele está ao lado de Deus hoje prestigiando essa reinauguração” falou Aldenízia Gurgel (Nenê) muito emocionada.

O Auto Posto fica localizado no Bairro São Francisco e funciona de 7 as 21h.