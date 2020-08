UEA informa mudanças nos editais do Vestibular e do SIS

A Universidade do Estado do Amazonas (UEA) informa mudança na data de aplicação das provas de habilidades para os cursos de Dança e Música. As provas serão realizadas no dia 22 de novembro de 2020. A alteração é em decorrência do processo eleitoral municipal, que ocorrerá em 15 de novembro, com segundo turno previsto para 29 de novembro. Além disso, as provas de habilidades para o curso de Teatro não serão aplicadas no ano de 2020.

A Fundação Vunesp, responsável pela coordenação do concurso, publicará novamente os editais referentes ao Vestibular e SIS, bem como os respectivos anexos III no Portal da UEA (link www.uea.edu.br). Outra alteração é na distribuição de vagas para o curso de Licenciatura em Geografia, no município de Tefé, somente no edital do Sistema de Ingresso Seriado – SIS (Grupo A: 10 vagas e Grupo B: 06 vagas).

Inscrições

As inscrições para o Vestibular e Sistema de Ingresso Seriado (SIS) 2020 serão no período de 13 de outubro a 9 de novembro. As provas do Vestibular serão realizadas nos dias 10 e 11 de janeiro de 2021, enquanto que as Provas de Acompanhamento I, II e III do SIS ocorrem no dia 12 de janeiro. As inscrições poderão ser feitas no site oficial da UEA.

Nesta edição, o certame oferece um total de 2.992 vagas, incluindo 182 vagas para alunos indígenas e 270 vagas para Pessoa com Deficiência (PcD). Para o Vestibular são oferecidas 1.778 vagas, sendo 1059 para a capital e 467 para o interior. O Edital do SIS dispõe de 1214 vagas, sendo 703 para a capital e 311 para o interior. Ao todo, 40 cursos serão ofertados para a capital e interior.

Provas do Vestibular e SIS

As provas do Vestibular acontecerão nos dias 10 (Conhecimentos Gerais) e 11 (Conhecimentos Específicos e Redação) de janeiro de 2021, com início às 13h e fechamento dos portões às 12h50, no horário de Manaus. As provas do SIS ocorrerão no dia 12 de janeiro de 2021, com início às 13h e fechamento dos portões às 12h50, horário de Manaus. O Cartão de Convocação do candidato estará disponível no dia 16 de dezembro de 2020, no site da UEA. A divulgação do resultado final ocorrerá no dia 08 de março de 2021.

Fonte: D24am