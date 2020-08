Mais ruas continuam sendo concretadas em Tabatinga

A Prefeitura de Tabatinga em parceria com o Governo do Estado continua o trabalho no melhoramento da infraestrutura das vias da cidade optando pelo concreto rígido por sua maior durabilidade.

Esta semana iniciou a concretagem da Rua Edson Soares no Bairro Vila Paraíso e a retomada da pavimentação da Rua Noêmia Garzon também no Bairro Vila Paraíso.

Desde 2017, a gestão do Prefeito Saul Bemerguy vem trabalhando em todos os cantos da cidade, levando melhorias a diversos bairros. A Prefeitura tem atuado em todo o município, principalmente nos bairros que em épocas anteriores foram esquecidas pelos antigos governantes.

Por: Portal Tabatinga

Rua: Noêmia Garzon – Bairro: Vila Paraíso