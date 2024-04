IMTT realiza mais uma ação de fiscalização na fronteira

Nesta quarta-feira (24), a Prefeitura Municipal de Tabatinga, por meio do Instituto Municipal de Trânsito de Tabatinga (IMTT), em colaboração com a equipe da Guarda Municipal, realizou mais uma ação no município.

Durante a operação de fiscalização, que teve também um caráter educativo, foram verificados os documentos dos condutores e dos veículos, além da verificação para garantir que os caminhões estivessem carregando suas cargas com a devida proteção.

Além disso, os condutores que trafegavam sem o uso do capacete foram orientados sobre a obrigatoriedade, por Lei, do uso desse equipamento de segurança.

Essas ações intensivas evidenciam o compromisso da gestão municipal em promover um trânsito mais seguro e consciente para toda a comunidade.

A paz no trânsito começa por você!

Por: Portal Tabatinga