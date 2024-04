IMTT e secretaria de trânsito de Leticia realizam, campanha educativa na fronteira

Na manhã desta terça-feira (23), a prefeitura municipal de Tabatinga, por meio do Instituto Municipal de Trânsito de Tabatinga (IMTT), em parceria com a Secretaria de Trânsito de Letícia e com o apoio da Polícia Nacional da Colômbia, realizou uma campanha educativa e de fiscalização na fronteira.

A ação foi realizada em ambas as direções da Avenida da Amizade e teve como objetivo orientar os condutores fronteiriços sobre o uso correto dos equipamentos de segurança obrigatórios, como capacete, bem como os equipamentos de segurança adequados do veiculo, documentação do condutor e do veículo.

Durante a operação, foram entregues aos condutores panfletos educativos com informações e orientações para o bom uso da direção, sempre atendendo as normas e leis de trânsito.

A ação conjunta fortalece as operações e garantem a melhoria do trânsito local.

#apaznotransitocomecaporvoce

Por: Portal Tabatinga