Campanha de vacinação contra a raiva começa na próxima semana em Tabatinga

As ações da II semana contra a raiva animal irá acontecer entre os dias 21 a 25 de setembro.



A gerência de Zoonoses do município informou que serão ofertados os serviços:

• Castração de cães e gatos;

• Atendimento médico veterinário;

• Vacinação antirrábica de cães e gatos;

• Vacinação contra ectoparasitas;

• Aplicação de carrapaticida e sarnicida;

• Palestra educativa;

• Orientação sobre profilaxia da raiva.



A partir da próxima segunda-feira (21), estará disponível a população, esses serviços na Gerência de Zoonoses no período da manhã (7:00 às 12:00h) e a tarde (14:00 às 17:00h).



Os animais devem ser vacinados a partir dos três meses de vida. A vacina não tem contraindicação.



Se você ama seu animal de estimação cuide!

Vacine seu cão e gato anualmente!