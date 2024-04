Wilson Lima recebeu ministros Simone Tebet, Waldez Góes e Silvio Costa Filho em Tabatinga

O governador Wilson Lima recebeu os ministros Simone Tebet (Planejamento e Orçamento), Waldez Góes (Integração e Desenvolvimento Regional) e Silvio Costa Filho (Portos e Aeroportos) no município de Tabatinga, para discutir sobre os projetos de rotas de integração sul-americana e nacional e de portos.

Uma dessas rotas – incluídas no Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) – é a Manta-Manaus, uma alternativa ao Canal do Panamá usado atualmente. A nova rota deve ampliar a competitividade dos produtos fabricados no Polo Industrial de Manaus (PIM), reforçando o comércio do Brasil com países da América do Sul, reduzindo o tempo e o custo do transporte de mercadorias, além disso, para garantir o acesso da população aos serviços básicos de cidadania, o governo do Amazonas entrega mais uma unidade móvel de Pronto Atendimento ao Cidadão (PAC), sendo a 23º unidade do PAC no Amazonas.

Por: Portal Tabatinga

Imagens: Kátia Franco