Vice-prefeito Plinio Cruz fiscaliza obras em comunidades

Na última quarta-feira (24/01), foi realizada uma viagem para as comunidades do interior, com o objetivo principal de fiscalizar as obras existentes nas escolas das comunidades indígenas de Cajari II e Laguinho.

“As obras dessas escolas já estão em fase de conclusão, em breve serão entregues para nossos irmãos indígenas, onde toda a comunidade poderá desfrutar de uma escola com estrutura adequada para o bom desempenho do processo de ensino-aprendizagem”, disse o Vice-Prefeito Plínio Cruz.

É a educação ganhando em estrutura e qualidade para melhor atender aos munícipes.