Dragagem dos rios no AM devem acontecer em junho para reduzir impactos na navegação, diz governo

A dragagem em trechos de rios no Amazonas deve ser feita no mês de junho, para garantir navegabilidade, segundo informou o Governo do Amazonas, nesta quinta-feira (9). A medida faz parte de ações que foram anunciadas com o intuito de prevenir os impactos do período de estiagem em 2024.

O governo estadual estima que cerca de 600 mil pessoas sejam afetadas diretamente com a seca dos rios, em 2024.

O trabalho de dragagem será feito pelo Governo Federal, por meio do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), com previsão de início imediato a partir da emissão das licenças.

De acordo com o governo, as ações vão se concentrar em pontos críticos, como ajuda humanitária, com distribuição de cestas básicas e água potável; monitoramento da atividade econômica e os impactos ao meio ambiente.

A navegação chegou a ser afetada desde setembro. Com a subida do rio, os navios retomaram a rota na semana passada.

No fim do mês de outubro, o estado teve todos os seus 62 municípios afetados pela seca dos rios. Na ocasião, a Defesa Civil do Estado informou que a estiagem atingia diretamente mais de 600 mil pessoas.

Fonte: G1 amazonas