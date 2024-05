Conheça a AQU COLOMBIA, Academia de Modelagem e Imagem

Essa academia foi crida em Chicago nos Estados Unidos, por Jeins Casteneda e seu sócio em 2018, onde obtiveram muitos êxitos com os jovens modelos, conquistando excelentes resultados nos concursos de beleza, vencedo vários reinados em diferentes estados do país.

Devido aos bons resultados obtidos na academia, onde formaram grandes líderes em diferentes âmbitos sociais, o projeto foi expandido para outros países, sedo Letícia na Colômbia, a segunda franquia internacional.

O programa AQU COLOMBIA esta elaborado com o objetivo de fazer com que os estudantes homens e mulheres, tornem modelos de pessoas a seguir, onde serão preparados em passarela, imagem, expressão corporal, expressão oral, etiqueta, projeção para fotografia, vídeo, participação em eventos e imagem das empresas local.

Além de toda a preparação, eles passarão por um preparo, por meio de um programa integral de capacitação e formação para se tornarem pessoas idôneas e com propósitos.

Quem está à frente da academia é Jeins Castaneda, ele foi criado em Letícia, graduado pela escola Inem em 2000. Jeins com um coração aventureiro, sempre teve um sonho com o propósito de empoderar a juventude por meio de ferramentas que não ensinam nas escolas.

Sonhando alto, o professor de passarela viajou para diferentes países se especializou, adquiriu conhecimentos, onde também se graduou em negócios internacionais, turismo e Imagem e beleza.

Agora ele retorna a Letícia, cidade que o viu crescer para desenvolver esse lindo projeto com os jovens da tríplice fronteira, com o propósito de formar jovens empoderados e que possam ser bons cidadãos contribuindo com a comunidade.

A academia será inaugurada dia 31de maio onde terá a presença vip de vários convidados internacionais e suas equipes de modelos, onde vai ser realizado um desfile de moda com todas as tendências de 2024, no evento estarão presentes lojas de grandes marcas de Letícia e Tabatinga.

Se o seu sonho é ser modelo de passarela, ou se você quer se preparar para um futuro concurso de beleza, a cidade de Letícia já conta com essa escola de modelagem com propósito.

Se você jovem quer fazer parte da academia entre em contato com o telefone:

+573212446173

Por: Silvana Castelo Branco