UEA lança curso pré-vestibular com 260 vagas; saiba como se inscrever

A Universidade do Estado do Amazonas (UEA) lançou um curso pré-vestibular presencial com 260 vagas. As inscrições on-line começaram nesta quinta-feira (14) e seguem abertas até 22 de março. Saiba como se inscrever.

O curso pré-vestibular “AprovENS” visa oferecer um curso com mensalidades acessíveis a estudantes que pretendem concorrer ao concurso Vestibular ofertado pela UEA na Escola Normal Superior (ENS).

Para o reitor da UEA, André Zogahib, o AprovENS atende a uma necessidade, principalmente dos trabalhadores que desejam entrar na universidade.

“A gente sabe que há gente que deseja cursar uma universidade pública, mas não consegue estudar durante a semana. Então, o AprovENS vem suprir essa necessidade. O valor é bem aquém do que vem sendo praticado por cursinhos particulares de Manaus. O AprovENS é um projeto autossustentável, que promove o preparatório de Vestibular a partir de mensalidades de baixo custo, promove a empregabilidade de egressos, porque há um edital de seleção de egressos para ministrar as aulas no AprovENS”, ressaltou o reitor.

