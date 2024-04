Justiça acata pedido da defesa e adia julgamento sobre júri popular do Caso Bruno e Dom

O Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1) determinou, nesta terça-feira (23), o adiamento do julgamento que iria reanalisar se os irmãos Amarildo da Costa Oliveira e Oseney da Costa de Oliveira, e Jefferson da Silva Lima vão à Júri Popular por matar o indigenista Bruno Pereira e o jornalista britânico Dom Phillips.

O crime aconteceu em junho de 2022, na região do Vale do Javari, no Amazonas. Bruno e Dom foram assassinados, mas os restos mortais foram encontrados apenas dez dias depois.

Em outubro do ano passado, a Justiça Federal já havia decidido que os réus iriam ser julgados pelo Tribunal do Júri. Mas, a defesa recorreu alegando a tese de legítima defesa. Em fevereiro deste ano, no entanto, o pedido foi negado novamente pela justiça, que manteve o julgamento inicial.

A defesa, por sua vez, recorreu para o TRF1 tentando adiar o julgamento. No pedido, os advogados alegaram que a 3ª Turma Federal, responsável pela apreciação do caso, não seria a instância correta, uma vez que o processo já havia recebido decisões prévias da 4ª Turma Federal.

O desembargador Ney Bello concordou com o pedido e determinou a retirada do julgamento da pauta.

