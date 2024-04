Tabatinga encerra com sucesso o VI FORDIME E II G9+1

O encerramento do VI Fórum dos Dirigentes de Educação/Alto Solimões (FORDIME) e do II G9+1 em Tabatinga foi um sucesso. O evento teve início na quinta-feira (11) e contou com a participação das delegações dos nove municípios que compõem a região do Alto Solimões: Benjamin Constant, Atalaia do Norte, São Paulo de Olivença, Tonantins, Amaturá, Santo Antônio do Içá, Fonte Boa, Jutaí e a anfitriã do evento, Tabatinga.

O objetivo principal desse encontro anual é debater políticas públicas voltadas para a educação no Alto Solimões. O portal Tabatinga conversou com o presidente do FORDME, Jorge Castro, secretário de Educação do município de Santo Antônio Do Içá, e também com o presidente do G 9+1, David Bemerguy, prefeito do município de Benjamin Constant, para sabermos mais sobre os resultados desse encontro em 2024.

Para o presidente do FORDIME, Jorge Castro, foi extremamente gratificante sair desse encontro com a sensação de dever cumprido. Durante dois dias, dedicamos tempo à discussão de políticas para a melhoria da educação no Alto Solimões, abordando temas como o Referencial Curricular do Alto Solimões (RCAIS) e a conectividade da região. Além disso, a palestra sobre o fazer na escola, certamente fortalece as políticas públicas para a educação.

Quanto ao presidente do II G9 +1, David Bemerguy, é louvável o agradecimento ao prefeito Saul Bemerguy, ao secretário de educação Decla e a toda equipe pela acolhida maravilhosa. É esclarecedor destacar que o trabalho conjunto do FORDIME e do G9+1 visa mobilizar discussões sobre políticas públicas para o Alto Solimões, abrangendo a educação e outros setores. Essa iniciativa, desprovida de viés político-partidário, representa a união de todos os envolvidos na região, visando levantar demandas e propostas que serão encaminhadas aos governos estadual e federal, bem como às instituições de ensino e ciência. O objetivo é melhorar e avançar em questões culturais, sociais, econômicas e educacionais.

O próximo município a sediar o evento, será Atalaia do Norte, previsto para acontecer no mês de abril de 2025.

Por Silvana Castelo Branco/ Portal Tabatinga