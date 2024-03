Roberto Cidade lança pré-candidatura à Prefeitura de Manaus

O presidente nacional do partido União Brasil (UB), Antônio Rueda promoveu o lançamento da pré-candidatura do presidente da Assembleia Legislativa do Estado (ALE), deputado Roberto Cidade, à Prefeitura de Manaus, na noite desta segunda-feira (25). O lançamento contou com a presença do governador Wilson Lima (UB).

O evento aconteceu no Clube do Trabalhador do Sesi, na zona leste de Manaus e reuniu apoiadores e dirigentes municipais da legenda e de outros partidos que manifestaram apoio a pré-candidatura de Cidade.

O presidente da Câmara Municipal de Manaus (CMM), vereador Caio André (Podemos) disse que os vereadores apoiam Cidade por que querem o melhor para a capital.

Já o deputado federal Fausto Junior (UB) disse que o apoio ao parlamentar visa dar sustentação para quem tem compromisso com Manaus.

O presidente nacional do UB, Rueda, elogiou o evento e destacou as qualidades de Roberto Cidade. “O melhor projeto para Manaus é o Roberto Cidade”.

Durante sua fala, o governador Wilson Lima afirmou que o Estado precisa de Roberto Cidade na Prefeitura de Manaus. “Precisamos continuar os nossos projetos: o asfalta Manaus, o auxílio social permanente só aconteceu por causa da sensibilidade do Roberto que orientou os deputados sobre a importância desta proposta”, frisou.

Fonte: D24am