Prefeitura de Leticia realiza ação intitulada, Colégio Amigo do Turismo

Nesta quarta-feira (28) a equipe da secretaria de turismo de Leticia esteve realizando uma ação com 28 estudantes da escola San Juan Bosco, onde foram identificados locais de potenciais turísticos dentro da instituição e também a aplicação ao desenho de uma rota, com o objetivo de fortalecer a cadeia turística do município. Os estudantes cursam o técnico em Operação Turística no SENA juntamente com o nível médio.

O programa CAT, busca promovera cultura do turismo, a apropriação do território, a construção do tecido social e empresarial desde a infância, focando o desenvolvimento integral e sustentável, fortalecendo a competitividade turística dos territórios a longo prazo, por meio de projetos desenvolvidos na escola.