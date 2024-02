Manaus é a segunda cidade do país com piores condutores, aponta pesquisa

Manaus é a segunda cidade do país, atrás de São Paulo, com os piores condutores, segundo uma pesquisa feita por uma empresa de Marketing Digital. A falta de respeito às leis de trânsito é um dos pontos que contribui para a capital ocupar a vice-liderança no ranking, conforme o levantamento. A capital amazonese

Com uma frota de quase um milhão de veículos, o trânsito na cidade fica caótico em horários de picos. Condutores enfrentam congestionamentos nas principais vias, além do perigo de acidentes.

Para os condutores que acabaram de tirar a habilitação, o trânsito perigoso da cidade se deve à falta de respeito às leis de trânsito

O instrutor de autoescola, Bruno Allan, orienta, principalmente, os recém habilitados que o primeiro passo para enfrentar o trânsito caótico de Manaus, é manter a paciência.

Fonte: G1 Amazonas