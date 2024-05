influenciadora homenageia Garantido e Caprichoso em nova trend de make

A brasileira Camila Pudim, 27, ‘quebrou’ mais uma vez as redes sociais, ao reproduzir a Brasil Makeup Trend (tendência da moda na internet). Dessa vez, a influenciadora percorreu pela cultura de alguns estados do País e não deixou de fora os bois-bumbás Garantido e Caprichoso. Camila ainda aproveitou o alcance da conta dela para ajudar as vítimas das tragédias do Rio Grande do Sul.

Ela fez um tipo de “Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo” BR e ainda utilizou o alcance da conta dela (que não é pouco) pra ajudar o RS, achei muito consciente e artista ela, ficou incrível

A trend consiste em produzir um vídeo com o efeito de “stop motion” (técnica na qual objetos adquirem movimento e parecem se transformar repentinamente ao serem filmados quadro a quadro), mostrando a transformação de um rosto por meio do uso de maquiagem.

Camila Pudim, já havia viralizado com o vídeo inspirado na ‘trend’ indiana. A goiana se tornou um dos nomes mais comentados no TikTok e Instagram e ganha o mundo com publicação de transformação do rosto com maquiagem.

Fonte: D24am.