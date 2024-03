Justiça Eleitoral torna inelegível por 8 anos ex-prefeito de Humaitá, no AM

A Justiça Eleitoral tornou o ex-prefeito de Humaitá, Herivaneo Vieira de Oliveira, inelegível por 8 anos. A decisão foi publicada no Diário Oficial do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM) desta quinta-feira (21).

Segundo o relator do caso, o juiz eleitoral Marcelo Vieira, Herivaneo praticou abuso dos meios de comunicação durante as eleições municipais de 2020.

O político tentou reverter a decisão e interpôs um recurso de Embargos de Declaração, mas o pedido foi rejeitado pelo TRE-AM.

À Rede Amazônica, a defesa do ex-prefeito disse que nunca pagou nenhum veículo de campanha para favorecimento de sua campanha e que irá continuar recorrendo da decisão.

Fonte: G1 Amazonas