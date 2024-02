Jovem atacante atalaiense assina contrato com o Vasco da Gama.

O atalaiense de 13 anos, Luiz Frederico Almeida Wandick, o Fred, desde os seus 5 anos já frequentava a escolinha de futebol Novos Talentos, do professor Pila, onde se destacou com um futebol bonito, e o sonho de poder estar jogando futebol em um clube profissional.

Fred também se destacou no futsal, em torneios e campeonatos, tendo o seu bom futebol aclamado pela torcida. Depois de passar por muitos lugares, fazer testes, Fred e sua família chegaram à cidade do Rio de Janeiro, onde chamou a atenção do time carioca, vindo a assinar contrato por um ano. Fred está na fase final dos testes, vindo a fazer parte da base do Vasco da Gama.

Parabéns e estamos na torcida

Por: Nailson Tenazor/Jambo Verde

Foto: Acervo pessoal/Foto: Divulgação