Janeiro Branco: Leis produzidas pela Assembleia Legislativa do Amazonas chamam atenção para a saúde mental

Manaus é a quarta capital da Região Norte com o maior número de adultos que relataram ter diagnóstico de depressão, de acordo com um estudo realizado pelo Ministério da Saúde, divulgado em 2022. A capital contabiliza 10,2% de frequência na população acima de 18 anos. E é nesse cenário que o primeiro mês do ano é dedicado à campanha “Janeiro Branco”, chamando a atenção para o adoecimento mental da população.

No Brasil, a campanha surgiu em 2014, mas no Amazonas foi instituída no ano de 2018, por meio da Lei n.º 4.645/2018, de autoria do então deputado Luiz Castro. A Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), neste último ano, reforçou a produção de leis sobre o tema, buscando contribuir para realização de ações educativas para a difusão da saúde mental no estado, bem como sensibilizar a população quanto ao valor da prevenção à depressão e ansiedade.

A Lei n.º 6.383/2023, de autoria do presidente do Poder Legislativo, deputado Roberto Cidade, trata sobre a atenção à saúde ocupacional dos profissionais de educação da rede estadual de ensino. A partir desta lei, governo estadual deve fazer um levantamento das condições de trabalho dos professores da rede estadual de ensino visando à detecção de riscos ocupacionais, além de promover atendimento com profissionais de saúde para corrigir e prevenir práticas danosas.

A Casa Legislativa se dedica não apenas construir políticas voltadas à população de maneira geral, mas também se preocupa e busca contribuir para a qualidade de vida de seus servidores.

Ao longo do ano, o servidor tem acesso ao atendimento psicológico, e, além disso, tem a possibilidade de participar de atividades físicas oferecidas pela Diretoria de Esportes. Atividades como musculação, hidroginástica e caminhadas orientadas são algumas das opções disponibilizadas, pois, como explica Andrade, a prática de atividades físicas transcende questões estéticas, contribuindo para lidar com a ansiedade, estresse, tristeza e autoestima.

