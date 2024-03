Fluminense é campeão da Recopa Sul-Americana 2024

Foi com muita emoção, mas o Fluminense venceu a LDU Quito, no Maracanã, por 2 a 0 e ficou com o título da Recopa Sul-Americana 2024.

O tricolor havia perdido o primeiro duelo por 1 a 0 e precisava reverter a desvantagem. E com dois gols do colombiano Jhon Árias, conquistou o título inédito

Ainda nesta quinta-feira (1º) a Confederação Brasileira de Futebol divulgou a tabela do Campeonato Brasileiro 2024. A primeira rodada, ainda sem locais definidos, acontecerá nos dias 13, 14 e 15 de abril. E terá os seguintes duelos: Internacional x Bahia, Cruzeiro x Botafogo, Vitória x Palmeiras, Fluminense x Bragantino, Vasco x Grêmio, Corinthians x Atlético Mineiro, São Paulo x Fortaleza, Athletico Paranaense x Coritiba, Atlético Goianiense x Flamengo e Criciúma x Juventude.

Além disso, a CBF recusou a proposta de alguns clubes de paralisar o Brasileirão durante a Copa América, que vai acontecer de 20 de junho a 14 de julho, e atingirá nove rodadas do maior torneio de futebol do Brasil.

E para fechar, a Seleção Brasileira, nesta sexta-feira (1º), a partir das 13h, horário de Brasília, na sede da CBF, o técnico Dorival Júnior faz a sua primeira convocação como o comandante do Brasil.

A seleção vai fazer dois amistosos na Europa. Dia 23 de março contra a Inglaterra, no estádio Wembley, em Londres. E três dias depois enfrenta a Espanha, no estádio Santiago Bernabéu, em Madri. Dorival deve chamar 26 nomes para as partidas.

Fonte: Radio Agência