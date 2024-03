Filhos de Zagallo querem anular testamento do pai na Justiça

Dois meses após a morte de Mário Jorge Lobo Zagallo, três dos quatro filhos do tetracampeão mundial de futebol, estudam entrar na Justiça para tentar anular o testamento do pai. Isso porque Zagallo favoreceu o caçula na divisão de bens, após revelar uma “profunda decepção” com os outros herdeiros.

Zagallo, conhecido como um ícone do futebol brasileiro e um dos maiores técnicos da história, deixou uma herança significativa para ser dividida entre seus filhos. No entanto, em seu testamento, o saudoso jogador optou por favorecer o caçula, o que causou um profundo desconforto nos demais herdeiros.

O jornalista Léo Dias foi o primeiro a informar sobre a guerra familiar em seu portal de notícias. De acordo com o colunista de fofoca, Zagallo teria feito uma doação e descreveu ser da “sua própria vontade” destinar os bens para um único filho. Marília Emília, Paulo Jorge e Maria Cristina, afinal, ficaram fora da lista de beneficiários.

Aliás, ainda de acordo com o portal, o filho de Zagallo Mário César teria impedido que os irmãos visitassem o pai e ainda passou a administrar as finanças do ex-jogador. Ele, aliás, teria endossado a venda do patrimônio do Velho Lobo, calculado em torno de R$ 15 milhões.

Fonte: D24am