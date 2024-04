Em poucas horas será anunciado o novo campeão do BBB 24

Na noite desta terça-feira (16), o Brasil finalmente vai conhecer o vencedor ou a vencedora do maior prêmio de todas as edições do Big Brother Brasil (BBB 24), cerca de R$ 2,92 milhões. Para curtir essa grande festa, teve ex-participante mudando o visual e renovando o look. E, por falar em lookinhos, os finalistas também ganharão figurinos especiais para comemorar. No Amazonas vai acontecer a partir das 20h, a ‘Festa da Cunhã’, no Largo São Sebastião, no Centro Histórico de Manaus, e no Bumbódromo de Parintins (distante 369 quilômetros de Manaus).

Os três finalistas ganharam uma camisa personalizada e defenderam por que devem ser vencer o reality. Já no programa ao vivo desta segunda-feira (15), ainda vestindo as camisetas, eles participaram de um ‘Sincerão do Amor’ e se emocionaram ao ouvir mensagens que foram enviadas por seus familiares.

Fonte: D24am.