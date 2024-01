Em Atalaia do Norte aconteceu a 3ª corrida de São Sebastião 2024

Atletas amadores e experientes do município Atalaia do Norte participaram, neste sábado (20/01), da 3ª edição da Corrida de São Sebastião, disputa em comemoração ao dia do padroeiro do município.

A prova aconteceu em duas categorias, no feminino: 3km e masculino: 5km.

O ponto de partida foi na BR-307 e o de chegada na Paróquia de São Sebastião. O evento é uma realização da Prefeitura de Atalaia do Norte, por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (Semel), com apoio da Paróquia de São Sebastião.

Prova feminina

A competição teve início com a prova feminina, mesmo com o tempo nublado, as atletas completaram os 3km. A grande campeã foi Ágata Luane Amaral dos Santos, Leandra Oliveira dos Santos e Maria Aparecida Faia Ribeiro

Prova masculina

A prova masculina, a mais disputada da edição, contou com o percurso de 5km. A vitória do percurso ficou com Wermeson Rodrigues, Tiago Vitor Santos da Costa e Júlio César dos Santos.

Premiação:

1° Lugar 500,00

2° Lugar 300,00

3° Lugar 200,00.

Por: Nailson Tenazor/Jambo Verde

Foto: Helder Chagas