Diretor da Unidade Hospitalar de Tabatinga esclarece sobre a tentativa de invasão na Unidade

Devido a circulação de uma notícia nas mídias, sobre uma possível invasão na Unidade Hospitalar de Tabatinga, onde a mesma teria sido invadida e depredada, no dia 31 de dezembro, o Portal Tabatinga entrou em contato com o Diretor da Unidade Hospitalar para que o mesmo esclarecesse o que de fato aconteceu.

Robson explica que o fato ocorreu, quando uma vítima de arma de fogo estava sendo atendida no setor do raio X, quando alguns infratores chegaram com o objetivo de concluir o serviço, porém, ele esclarece que eles não entraram na Unidade e não depredaram nenhum equipamento e que devido a aglomeração das pessoas que se encontravam no local, juntamente com as pessoas que acompanhavam a vítima, ocorreu um tumultuo onde os vidros da porta foram quebrados.

Ele ressalta que os infratores não permaneceram no local se evadiram com a chegada da polícia militar.

Para finalizar ele informa que já foi feito um B.O e que a situação já foi passada para a secretaria de saúde do estado e que as providências em relação a segurança da Unidade estão sendo providenciadas.