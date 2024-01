Crianças indígenas Yanomami sofrem com desnutrição e falta de atendimento médico em Barcelos, no AM

Em Barcelos, no interior do Amazonas, crianças indígenas Yanomami estão sofrendo com desnutrição e ausência de estrutura para tratamento de doenças. Segundo agentes de saúde da região, a situação dos indígenas se agrava devido a falta de estrutura nas aldeias.

De acordo com a Associação Indígena Xorumaua, o quadro de desnutrição na região entre crianças Yanomami já virou rotina.

Os líderes indígenas locais também pedem por um posto de saúde para o povo Yanonami que vive em Barcelos.

Em junho do ano passado, a Justiça do Amazonas já havia determinado mobilização por parte de servidores e apoio de órgãos federais para se buscar a redução da vulnerabilidade atual dos yanomami na cidade e demais povos originários em condições similares no local.

Conforme decisão da 1ª Vara Federal do Amazonas, entes federativos e municipais deveriam comprovar, no período de 48 horas, medidas efetivas que garantissem a segurança alimentar, solução imediata para as demandas dos indígenas em Barcelos, bem como apoio logístico para o retorno dessas famílias a suas aldeias e comunidades.

O número da população Yanomami na cidade é estimado em 5 mil indígenas que moram em 44 aldeias espalhadas na calha de três rios da região.

Fonte: G1 Amazonas