Conheça as 7 classificadas para o Miss Tabatinga 2024

Na última sexta-feira (23) foi realizada no auditório do Botinho, a classificatória para o Miss Tabatinga 2024 estiveram presentes no evento, o prefeito Saul Bermeguy, o Vice-prefeito Plinio Cruz, a secretaria de Cultura e Turismo Mara Bermeguy e equipe, imprensa local e familiares das candidatas.

Quatorze candidatas participaram da classificatória em traje esportivo, onde foi possível analisar a passarela e desenvoltura em suas apresentações. A ex Miss Tabatinga Paula Caldas e a maquiadora Vilmara Obando, participaram do júri que escolheu as sete classificadas.

Conheça agora as belas jovens que estarão em busca da tão sonhada coroa e o título de miss Tabatinga.

São elas:

Aline Monteiro 19 anos, representante o bairro Comara

Lédiny Valeria 21 anos, representante do bairro Dom Pedro I

Mônica Lucas 16 anos, representante do bairro Vila Paraíso

Natalia Lima Vidal 18 anos, representante do bairro Portobrás

Michele Fabiana 17 anos bairro Portobrás

Fabiane Gomes

Sianne Silva

O Miss tabatinga vai ser realizado o dia 23 de março no centro Cultural.

E aí para quem vai a sua torcida?

Por: Silvana Castelo Branco