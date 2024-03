Confira resultados dos jogos de futebol do fim de semana

E vamos começar com o Campeonato Carioca. No sábado (2), Taça Guanabara, o Flamengo venceu o Madureira por 3 a 0 e conquistou o título da competição. Campeonato Gaúcho, o Grêmio bateu o Guarani por 4 a 1, o Internacional de Porto Alegre venceu o clássico contra o Juventude por 2 a 1. Campeonato Goiano, Goiás e Goiânia ficam no empate em 0 x 0. Pelo Mineiro, o Atlético venceu o Ipatinga por 3 a 0, o Cruzeiro bateu o Uberlândia por 2 a 0. Campeonato Paulista, o Corinthians venceu o Santo André por 3 a 2, mas não conseguiu a vaga para próxima fase da competição.

Neste domingo (3), Campeonato Baiano, Bahia venceu Jacuipense por 2 a 0, o Vitória venceu Itabuna também por 2 a 0. Campeonato Carioca, Taça Guanabara, o Botafogo goleou o Fluminense 4 a 2, o Vasco goleou a Portuguesa por 4 a 0. Nas semifinais do Campeonato Carioca teremos Nova Iguaçu x Vasco e Flamengo x Fluminense.

Campeonato Paulista, o São Bernardo venceu o Água Santa por 2 a 0, o Novorizontino empatou com a Ponte Preta em 1 a 1, o Bragantino venceu o Santos por 1 a 0, São Paulo e Palmeiras empataram em 1 a 1. E para fechar, o último jogo que faltava para completar a primeira fase da Copa do Brasil. Fluminense do Piauí e Fortaleza jogavam, mas a chuva não deixou o jogo terminar. E a partida vai continuar nesta segunda-feira (4) a partir das 15h.

