Concurso da Marinha oferta vagas no Amazonas; saiba como participar

A Marinha do Brasil abriu, nesta segunda-feira (29), as inscrições para o Concurso Público de Admissão às Escolas de Aprendizes-Marinheiros 2024, com a oferta de 600 vagas. No Amazonas, as etapas do concurso serão conduzidas pelo Comando do 9º Distrito Naval, em Manaus.

As inscrições, abertas para candidatos de ambos os sexos, devem ser realizadas exclusivamente no site Ingresso na Marinha, até o dia 18 de fevereiro de 2024. Dentre os requisitos, destaca-se que o candidato seja brasileiro nato, tenha 18 anos completos e menos de 22 anos de idade no dia 30 de junho de 2025, e tenha concluído ou em fase de conclusão do 3º ano do Ensino Médio.

O certame é composto pelas seguintes etapas: Prova Escrita Objetiva (PO) única, de caráter eliminatório e classificatório, com 50 (cinquenta) questões de conhecimentos gerais das disciplinas de Matemática, Português, Ciências (Física e Química) e Inglês; Procedimento de Heteroidentificação Complementar à Autodeclaração (PH); e Eventos Complementares (EVC) constituídos de Verificação de Dados Biográficos (VDB), Inspeção de Saúde (IS), Teste de Aptidão Física para Ingresso (TAF-i), Avaliação Psicológica (AP) e Verificação de Documentos (VD).

